بالفيديو... غواص يواجه سمكة قرش بيضاء

ظهر على الفيسبوك فيديو مخيف وفي نفس الوقت مثير، لاقترب غواص من أخطر سمكة قرش مسافة قريبة جدا.

وسجل الفيديو، توماس أولسن، ثم نشره على صفحة فيسبوك "روح عالم المحيطات" في 20 أغسطس/آب، ووفقا صحيفة "ذي سان" تم تسجيل اللقطات من داخل قفص تحت الماء.

ووجد القرش طعاما له بالقرب من سطح الماء وحاول التقاطه ثم اتجه نحو الغواص.

ومن غير المعروف مكان تصوير الفيديو، وكان رد فعل المستخدمين صادم وحماسي.

أسماك القرش الأبيض الكبير، تشتهر بأحجامها الهائلة، فقد عثر عبر السنين على أنواع وصل طولها إلى 6 أمتار أو أكثر نحو طنين.

ويعتبر العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة عبر العصور.