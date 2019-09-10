جاكي شان يغيب عن العرض الأول لفيلم "سر ختم التنين" في موسكو

قال مصدر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نجم أفلام الإثارة والأكشن الصيني العالمي، جاكي شان، لن يستطيع المجيء إلى روسيا لحضور العرض الأول من الفيلم الروسي - الصيني الذي يحمل عنوان "سر ختم التنين".

موسكو- سبوتنيك. ومن المقرر عرض الفيلم الروسي الصيني في 11 من أيلول/ سبتمبر في صالة "أوكتيابر" للسينما " في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المكتب الصحفي المسؤول عن الفيلم في تصريح له "مضطرون للقول إنه بسبب التغييرات غير المتوقعة في جدول جاكي شان، فإن زيارة الممثل إلى موسكو المقررة في 11 من أيلول/ سبتمبر، لحضور العرض الأول من فيلم "سر ختم التنين" للأسف، لن تتم.

و"سر ختم التنين" هو الجزء الثاني من الفيلم الذي أخرجه أوليغ ستيبتشينكو، الذي تناول مغامرات المسافر ورسام الخرائط جوناتان غرين (جايسون فليمنغ)، وقد أطلق على الجزء الأول من الفيلم "في 3 دي" استنادا إلى قصص الكاتب الروسي الشهير نيكولاي غوغول.