مهرجان الجونة يتعاقد مع "فيسبوك" و"إنستغرام"

كشفت تقارير صحفية محلية أن مهرجان "الجونة" السينمائي، أبرز تعاقد مع موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "المال" المصرية: "تعاقدنا مع فيسبوك إنستغرام، لبدء التعاون المشترك في مطلع العام المقبل".

وتابع "هذا التعاقد سيعمل على الدعاية للمهرجان، بدءا من النسخة المقبلة من المهرجان".

وجاءت تصريحات منسي على هامش أحد الفعاليات في اليوم الثلاث للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة: "ستستعرض مواقع فيسبوك إنستغرام ورش العمل والفعاليات المختلفة لمهرجان الجونة، وعدد من العروض الخاصة للأفلام، وستشارك صور المشاركين من مختلف الجنسيات".

وتابع "السوشيال ميديا أصبحت أداء قوية، ولها تأثير كبير على الشعوب، وتمنح الناس فرصة لمشاهدة الإبداع بمختلف أشكاله".

ومضى "فيسبوك وإنستغرام، وفقا لتك الاتفاقية سيجعل العالم يشاهد الأفلام التي سيعرضها المهرجان، ويشاهد فعاليات المهرجان".

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

​ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.