بعد صدامها مع تركي آل الشيخ... إليسا تلتقي الوليد بن طلال في السعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو للمطربة اللبنانية، إليسا، أثناء وجودها في أحد فنادق الرياض، وذلك في زيارة إلى المملكة العربية السعودية لم تعلن عنها.

وظهرت إليسا في مقطع الفيديو القصير وهي تتجول بداخل الفندق، وقام أحد المصورين بالتقاط صورة لها.

وأكدت إليسا خبر وجودها في السعودية، من خلال تغريدة أطلقتها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، شكرت فيها الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال، وسالم الهندي، مدير شركة "روتانا" المنتجة لألبوماتها الغنائية، على الاستقبال الحار وكرم الضيافة التي حظيت به والدعم المستمر.

Thank you your Highness @Alwaleed_Talal and @salhendi for your warm welcome and hospitality and constant support. It was a pleasure meeting with you as always, to plan ahead and coordinate as usual — Elissa (@elissakh) October 1, 2019

وتأتي زيارة إليسا إلى السعودية، بعد أيام من وقوع صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر موقع "تويتر"، حول عدم مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ودخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الأربعاء الماضي، في سجال وجدال مع الفنانة إليسا، وصلا إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

بدأت القصة، عندما كتب أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.

وقال المتابع: "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التغريدة، بقولها: "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا".

وتابعت: "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".

وأتى رد تركي آل الشيخ سريعا، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعي".

ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ردا صارما، قال فيه: "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".

ونشرت بعدها إليسا، تغريدة منفصلة، قالت "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة إليسا، بقوله: "نعم هكذا بكل وضوح، في الوقت الذي تراه المملكة ونراه مناسبا، عندما نطلبك تكونين جاهزة".