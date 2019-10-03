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    المصارعان أندرتيكر وشون مايكلز في مهرجان كراون جول في الرياض، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    بالفيديو... أندرتيكر وهالك هوغان يوجهان رسالة للمقيمين في السعودية

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
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    وجه "أساطير" المصارعة الحرة العالميان، أندرتيكر وهالك هوغان، رسالة إلى كل المقيمين في العاصمة السعودية الرياض.

    وأعلن أندرتيكر و"هوغان" عن مشاركتهما في مهرجان" جوهرة التاج" كراون جول"، المقام باستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من نجوم وأساطير المصارعة العالمية، وذلك على هامش "موسم الرياض".

    وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، رسالة أندرتيكر وهالك هوغان، عبر حسابه على  موقع "تويتر".

    "أسطورة" أخرى ستنضم إلى "كراون جول" في نهاية الشهر، وهو ريك فلير، الذي سيشكل فريقا من 5 مصارعين ليواجه فريقا من 5 مصارعين آخرين يشكله هالك هوغان.

    وسيكون المصارع سيث رولنز والمصارع البلغاري روسيف ضمن فريق هوغان، بينما سيلعب نجم المصارعة راندي أورتون، والمصارع بارون كوربن ضمن فريق فلير، فيما من المتوقع الإعلان عن بقية أعضاء الفريقين خلال الأيام المقبلة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

    وتبدأ أسعار مهرجان "كروان جول" المقام في الرياض يوم 31 أكتوبر الجاري من 25 ريال سعودي.

    وتقف العاصمة السعودية الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

    ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, تركي آل الشيخ, السعودية, الرياض, مصارعة حرة, مصارعة, هالك هوغان, أندرتيكر
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