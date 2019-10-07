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13:16 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

    ظهور نادر لصالح كامل وزوجته صفاء أبو السعود... صورة

    © AFP 2019 /
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورا لرجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل وزوجته، الفنانة المصرية، صفاء أبو السعود، في ظهور نادر لهما سويا.

    والتقطت الصور خلال حضور صالح كامل وزوجته حفل زفاف خاص، حضره عدد من المشاهير، منهم الممثلة المصرية زينة، والإعلامية المصرية بسمة وهبة، وأحياه كل من الفنانين تامر حسني وأحمد عصام.

    كما ظهر الشيخ صالح كامل مع زوجته صفاء أبو السعود، في شهر يونيو/حزيران، خلال حضورهما مسرحية "3 أيام في الساحل"، من بطولة الممثل الكوميدي، محمد هنيدي.

    يشار إلى أن صفاء أبو السعود متزوجة من صالح كامل منذ أكثر من 30 عاما، وتولت رئاسة قنوات الأفلام عبر شبكة "إيه آر تي" المشفرة، التي أسسها زوجها في بداية تسعينيات القرن الماضي.

    صالح كامل
    © AP Photo / MURAD SEZER
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    وكانت السلطات السعودية أعلنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، توقيف عشرات الأمراء والوزراء السابقين بالسعودية على خلفية قضايا فساد، ومنهم الشيخ صالح كامل، والأمير الوليد بن طلال، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

    وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها، نشر في فبراير/شباط، أن صالح كامل لم يتبق لديه من ثروته المقدرة بـ 3 مليار سوى 700 مليون دولار، بعد حملة مكافحة الفساد، التي شنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    ويعتبر كامل رائد التمويل الإسلامي الحديث، وتنبع ثروته من مجموعة "البركة" المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، وشركة "دلة البركة"، وهي شركة قابضة مترامية الأطراف تسيطر على أعمال الرعاية الصحية والعقارات والصناعات الغذائية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, صالح كامل
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