هواوي تطلق هاتفا قابلا للطي في الصين...فيديو

بدأت شركة هواوي اليوم تلقي طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، إذ تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل عقوبات أمريكية.

وتم تأجيل إطلاق هاتف "ميت إكس" الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء.

ومن المتوقع أن يتمتع الهاتف بإمكانيات جبارة، مع شاشة رائعة من النوع أموليد بحجم عملاق يصل إلى 8 إنش والتي يمكن طيها لتصبح 6.6 إنش، كما يعمل بمعالج رئيسي من النوع هاي سيليكون كيرين 980 ثماني النواة.

ويأتي الموبايل بنظام الأندرويد الشهير مع أحدث إصدار في الأسواق 9.0 بي، مع ذاكرة تخزين داخلية بمساحة 512 جيجا بايت والتي قد تُغنيك عن الحاجة إلى إضافة كرت ذاكرة، ولكن مع ذلك يدعم الهاتف إضافة كرت ذاكرة بمساحة تصل إلى 256 جيجا بايت، وذلك وفقا لموقع "بريكينغ نيوز".

وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لغالاكسي فولد الذي انتجه سامسونغ وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيطلق رسميا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان "2403 دولارات".