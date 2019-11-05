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11:43 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    تطورات جديدة في أزمة منع محمد الشرنوبي من الغناء... السر مع خطيبته السابقة

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    كشفت وسائل إعلامية عربية عن تطورات جديدة في أزمة منع الفنان المصري، محمد الشرنوبي، من الغناء في مصر، وتحدثت أن السر موجود مع خطيبته السابقة، سارة الطباخ.

    وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارها بمنع محمد الشرنوبي من الغناء، بسبب نزاع قائم بينه وبين المنتجة به، وخطيبته السابقة، سارة الطباخ.

    دا الأوبرا المصرية
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    بعد قرار منعه من الغناء.. محمد الشرنوبي يكشف مصير حفله القادم
    ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن حسام السنهوري، المستشار القانوني لشركة "إيرث برودكشن" المملوكة لخطيبة محمد الشرنوبي السابقة، قوله: "قرار النقابة يتسق مع سلطاتها في مراقبة تنفيذ العقود المبرمة بين شركات الإنتاج والمطربين الخاضعين للنقابة".

    وتابع: "تراقب النقابة تنفيذ العقود والتزام أعضائها بها، ومحمد الشرنوبي أخل باتفاقه مع إيرث برودكشن".

    واستمر: "تم توثيق هذه التجاوزات بعد التأكد من صحتها، وثانياً النقابة عقدت جلسات مطولة مع الطرفين في أثناء التحقيق وأتاحت الفرصة لهما وإبداء دفاعهما بحرية بهدف إظهار الحقيقة".

    وأوضح السنهوري أنه فضل اللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية وعدم رفع دعوى قضائية، بسبب وجود في تعاقدنا معه يلزمنا باللجوء إلى النقابة أولا.

    وأردف: "احترمنا تعاقدنا مع الشرنوبي ولجأنا إلى النقابة، في حين رفع الشرنوبي دعوى لتعيين خبير حسابي دون انتظار رأي النقابة في الموضوع، وألغى التوكيل الرسمي الصادر لسارة الطباخ لتوقيع التعاقدات في محاولة يائسة لإيقاف العمل بالتعاقد".

    وقال محامي خطيبة الشرنوبي السابقة: "ليس أمام الشرنوبي سبيل سوى التزامه بالتعاقد المبرم معه، وتسليم المبالغ التي تحصل عليها لنفسه، ولم يوردها لشركة إيرث برودكشن، والإقرار بما تسلمه من مبالغ دون إيصالات خلال فترة الخطوبة مع سارة الطباخ".

    وأتم بقوله: "نأمل أن يرجع إلى صوابه، وفي النهاية أدعو كل جهات الإنتاج إلى احترام تعاقد شركة إيرث برودكشن مع الشرنوبي".

    ​وكان محمد الشرنوبي قد رفض التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

    ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قال الشرنوبي إنه ليس لديه أي تعليق على قرار النقابة بمنعه عن الغناء.

    وبسؤاله عن أن القرار سيمنعه من إحياء حفله الغنائي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أكد الشرنوبي أنه سحيي الحفل كما هو مقرر، وأن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل.

    وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، قد أعلنت في جدول فعاليات المهرجان أن محمد الشرنوبي سحيي حفل يوم 11 نوفمبر المقبل مع المطربة السورية فايا يونان والمطربة الشابة كارمن سليمان، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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    بعد قرار منعه من الغناء.. محمد الشرنوبي يكشف مصير حفله القادم
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