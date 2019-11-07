فنانة مصرية تكشف مفاجأة عن هيثم أحمد زكي

نعت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، بكلمات حزينة، هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشفت السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" ما اعتبره متابعيها وجمهور الفنان الراحل "مفاجأة"، إذ قالت إنه كان يخشى الموت وحيدا، وهو ما حدث اليوم، عندما عثر الأمن على جثته بالشقة التي يقيم بها بمفرده.

وقالت الفنانة المصرية: "إن لله وإن إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي".

وتابعت: "طول عمرك من وإحنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا وحاسس اني هموت صغير وانا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي واخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا...لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق".

يشار إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأكدت الفنان أميرة هانى، الخبر، لصحيفة "صدى البلد"، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته، كما أكد الخبر الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تم تصويره، قبل وفاته، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكان يتحدث متأثرا بفقدانه لعائلته واحدا تلو الآخر منذ الصغر، ومرروه بعدة صدمات متتالية بسبب فراقهم، مشيرا إلى أن أولها كان موت والدته ثم والده وجده وخاله وآخرهم جدته، التي طالما تعلق بها، فعاشت على تربيته منذ وفاة أمه متأثرة بمرض خبيث، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وبحسب الفيديو، يقول هيثم أحمد زكي: "الشيء المشترك بينه وبين والده الفنان الراحل أحمد زكي هو الوحدة والابتلاء المشترك بينهما"، مضيفا: "إحساس الوحدة صعب جدا، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعي ليها وأنا صغير، من الصعب على الإنسان لما بيكون لوحده وخصوصا في هذه المهنة بيكون صعب عليه جدا".