Widgets Magazine
تسجيل
19:32 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    تدخين السجائر الإلكترونية

    التوصل لسر "مادة الموت" في السجائر الإلكترونية

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    حقق باحثون، تقدما ملحوظا في تحديد "مادة الموت"، والسبب الرئيسي المحتمل وراء وفاة عشرات الأمريكيين من مدخني السجائر الإلكترونية "فايب"، بعد إصابتهم بأمراض الرئة.

    وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية؛ فقد عثر الباحثون على أسيتات أو خلات "فيتامين إي"؛ وهو زيت، في كل عينة من سائل الرئة من مرضى مصابين اختبرتهم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية.

    وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها مادة كيميائية محتملة تثير القلق في العينات البيولوجية من المرضى الذين يعانون من إصابات الرئة".

    سجائر إلكترونية
    © REUTERS / Adnan Abidi
    العلماء يكشفون العلاقة بين دخان السجائر الإلكترونية وسرطان الرئة
    إصابة 2000 وموت 39 مستخدما

    يشار إلى أنه حتى الأسبوع الماضي، سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أكثر من 2000 إصابة؛ جراء استخدام السجائر الإلكترونية أو الفايب أو منتج مرتبط بها؛ بينما تم الإعلان عن وفاة 39 مستخدمًا في الولايات المتحدة.

    الماريغوانا

    وقال معظم المرضى: إنهم استخدموا منتجات السجائر الإلكترونية (الفايب) التي تحتوي على "رباعي هيدرو كانابينول"؛ وهو المكون الذي يعطي "المزاج" في الماريغوانا، قبل الإصابة بالمرض.

    ومع ذلك، لم يستنتج العلماء بالضبط كيف يؤدي تدخين السجائر الإلكترونية إلى المرض، مع العلم أنه تم وصف "خلات فيتامين إي"؛ باعتباره عاملًا محتملًا.

    وكانت إدارة الغذاء والدواء قد عثرت، في سبتمبر الماضي، على المادة الكيماوية في منتجات الماريغوانا التي يستخدمها الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض رئوية ذات علاقة بسجائر الفايب.

    المشتبه به الرئيسي

    وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في نيويورك: إنه عُثِر على الزيت (خلات فيتامين إي) في جميع عينات القنب تقريبًا من المرضى في نيويورك.

    وبينما أظهرت تلك النتائج وجودَ الزيت في المنتجات؛ فإن النتائج الجديدة "توفر أدلة مباشرة على أن خلات فيتامين إي هي المشتبه به الرئيسي للإصابة بأمراض الرئة"، على حد قول مركز مكافحة الأمراض والوقاية.

    تدخين السجائر الإلكترونية
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية
    تحليل 29 عينة

    وقام مركز مكافحة الأمراض والوقاية، الذي يعمل جنبا إلى جنب مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وإدارات الصحة المحلية، بالتحقيق في المرض الغامض، بتحليل 29 عينة؛ تبين أن 82% منها تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول.

    ويمكن إضافة خلات فيتامين إي إلى منتجات التبخير في السوق السوداء؛ لتخفيف حدة وتأثير رباعي هيدرو كانابينول، أو جعل السوائل الإلكترونية أكثر لزوجة.

    وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية، أن الزيت يمكن تناوله كمكمل لفيتامين، أو يوضع على الجلد، ولا يسبب عادة ضررا.

    ومع ذلك، "تشير الأبحاث السابقة إلى أنه عند استنشاق خلات فيتامين إي؛ فقد يتداخل ذلك مع وظائف الرئة الطبيعية".

    أعراض الإصابات

    وتشمل الأعراض التي تم الإبلاغ عنها للمرض المرتبط بالسجائر الإلكترونية: السعال، وضيق التنفس، وآلام الصدر، والغثيان، والقيء، والإسهال، وفقدان الوزن.

    وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية: إنه بينما "تعتقد" بارتباط خلات فيتامين إي بحالات الإصابة بأمراض رئوية؛ فإن الأدلة لا تكفي بعد لاستبعاد مساهمة المواد الكيميائية الأخرى.

    تجنبوا منتجات السجائر الإلكترونية

    ويوصي المركز الناس بتجنب استخدام منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الأخرى.

    انظر أيضا:

    ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية
    العلماء يكشفون العلاقة بين دخان السجائر الإلكترونية وسرطان الرئة
    أردوغان يحث الأتراك على شرب الشاي بدلا من السجائر الإلكترونية
    دعوات حكومية لفرض حظر على تدخين السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة في الصين
    ترامب: نفكر في سن 21 عاما كحد أدنى لتدخين السجائر الإلكترونية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, أخبار العالم, سر, موت, سجائر إلكترونية, أبحاث
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مخ الناتو يفارق الحياة
    مخ الناتو يفارق الحياة
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك