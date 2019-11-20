تصنيف جديدة يكشف عن أفضل جواز سفر في العالم

نشر تصنيف جديد عن أفضل جواز سفر في العالم بناء على عدة مؤشرات.

وأخذ في عين الاعتبار عند وضع التصنيف الجديد عدة مؤشرات مثل حجم اقتصاد الدولة ومستوى التنمية البشرية والنظام العام والاستقرار والتأشيرات بالإضافة إلى إمكانية الانتقال من بلد إلى آخر للإقامة والعمل، كما نقل موقع "كيو إن اي".

حل جواز السفر الفرنسي في المرتبة الأولى للعام الثامن على التوالي، حيث جمع 83.5 من أصل 100.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 82.8%، ثم الدانمارك مع 81.7% وفي المرتبة الرابعة جائت السويد والنرويج معا حيث جمعا 81.5% وتبعتهما أيسلاندا بـ81.4%.

وفي العشرة الأوائل حلت أيضا فنلندا وإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا وأسبانيا.

واحتلت روسيا المرتبة 62، حيث جمعت 42%، وهي أفضل نتيجة لروسيا في تاريخ الحسابات، حيث تقدمت مرتبتين عن العام الفائت.

أفضل جواز عربي

احتلت الإمارات المركز الأول عربيا والـ42 عالميا، تبعتها الكويت حيث حلت في المركز الـ70 عالميا، وتبعتها سلطنة عمان وقطر في المركز 78، ثم السعودية في المركز 81، وبعدها تونس في المركز 107، ثم المغرب في113، والجزائر احتلت المركز 118، وبعدها الأردن 121، ثم مصر 127، ثم فلسطين 139، وبعدها ليبيا في المركز 145، ثم العراق 149، والسودان في المرتبة 151 وبعدها اليمن 155، ثم سوريا 156، وتبعتها جنوب السودان 157، وفي المركز الأخير حلت جزر القنال الإنجليزي.

وشمل التصنيف 160 دولة.