إعلامي مصري يكشف تفاصيل انفصال أصالة عن زوجها... والأخيرة تغرد

أعلن الإعلامي المصري، تامر أمين، عن خبر انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال أمين، أثناء تقديم حلقة برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة "النهار"، بمشاركة الإعلامية، هبة الأباصيرى، إن "الأزمة التي تمر بها أصالة حاليا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببا رئيسيا في بكائها على مسرح موسم الرياض في المملكة، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

وتابع: "في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما يا ريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص"، مطالبا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

من جهتها، لم تعلن بعد المطربة السورية عن الخبر رسميا، لكنها نشرت أمس الثلاثاء صورة لها على تطبيق "إنستغرام" أرفقتها بكلمات معبرة.

وقالت: "بعض المشاعر كأوراق الشجر، تسقى فتتفتح بلون أخضر غض، وتسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي، ويأتيها الخريف فتسقى، ولكنها قررت أن تيبس، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتسقى، ولكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعا منها، ولفحة هواء تطيرها، تفتتها، وتنهيها".

وانتشرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، لكن رد البعض بأن الطلاق مجرد إشاعة، وهناك بعض الخلافات العائلية.