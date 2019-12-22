جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده ويعلق على وجود شمعة واحدة..صورة

احتفل الفنان السوري جورج وسوف بعيد ميلاده الـ59 يوم أمس السبت، برفقة أولاده الشباب حاتم وجورج جونيور.

ونشر الحساب الرسمي للفنان السوري صورة على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" يظهر فيها الوسوف بشكل عفوي مع أولاده.

وعلق الحساب على الصورة كاتبا "منيح حطوا شمعة وحدة حتى ما ينفضح عمري".

ويحيي الوسوف في مدينة اللاذقية السورية حفلا في 25 كانون الأول/ديسمبر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، أنباء عن وفاة المطرب السوري، جورج وسوف، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وسرعان ما تم نفي شائعة الوفاة، التي أقلقت جمهور جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب"، ونقل مقربون عنه أنه بخير وبصحة جيدة.