مصر... الحكم بحبس زوجة لاعب سابق بالنادي الأهلي 3 سنوات

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ مؤكدا أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبة أولاده في إجازة بالعين السخنة. بحسب موقع "صدى البلد"

وكشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.

وكان قسم مدينة نصر أول قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادي محمد لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.

وانتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل مجاور لشقة اللاعب.