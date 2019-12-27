حقيقة زواج هيفاء وهبي... مدير أعمالها يتحدث

ونفى وزيري زواجه من هيفاء وهبي جملة وتفصيلا، وعلق على عدم إعلان زواجهما: "عشان مش حقيقي"، ثم وصفها بأنها أذكى امرأة قابلها في حياته، بحسب مواقع مصرية.

وجاء رد مدير أعمال هيفاء وهبي الحاسم بشأن زواجه منها، في جلسة أسئلة وإجابات عقدها مؤخرا مع متابعيه، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

وكانت شائعات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها، محمد وزيري، انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شارك وزيري في شهر أغسطس/ آب، صورة له وهو يقف بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.

وذكرت مجلة "لها" وقتها، أنه رغم استقالة وزيري من إدارة أعمالها، إلا أنه "لا يزال موجودا وبقوة إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي".

وأَضافت المجلة أن وزيري "بدا في غاية السعادة بسيارة الفيراري البيضاء الخاصة بهيفاء".

وعلق عليها قائلا: "بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها"، في إشارة إلى أن علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معا من دون أن يتبين ما إذا عاد لإدارة أعمالها أم أن الصداقة هي التي تجمع علاقتهما فقط".

وأضافت المجلة أن صفحات متابعة لأخبار وهبي، أكدت أن العلاقة بينها وبين محمد وزيري عادت إلى طبيعتها، بعد التوتر الذي نشب قبل فترة، بسبب اتهامه بتفضيل فنانات أخريات عليها، والسعي إلى أن تخسر العديد من الأعمال الفنية الجديدة، وهو الأمر الذي نفته هيفاء بشكل تام، إلا أن وزيري لم يتحمل الأمر وألغى صفحته على "تويتر" وقدم استقالته وأعلن اعتزال العمل معها".

يشار إلى أن هيفاء وهبي تزوجت مرتين، الأولى من نصر فياض وهي في عمر صغير، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة، زينب فياض، ثم من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.