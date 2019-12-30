"غوغل" تكشف حقيقة استعانتها بصوت فنانة كوميدية مصرية لتطبيق الخرائط

أوضحت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، حقيقة استعانتها بصوت الممثلة الكوميدية المصرية، بدرية طلبة، في تطبيق خرائطها الشهير "غوغل مابس".

وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أنها لا تنوي تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط غوغل "GPS".

وأضافت حول حقيقة إطلاقه نسخة جديدة من تطبيق خرائط جوجل بصوت الفنانة بدرية طلبة: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط "غوغل".

وقالت إن خرائط Google تساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"،نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت — GoogleArabia (@GoogleArabia) December 30, 2019

وكانت الممثلة بدرية طلبة، أكدت في تصريحات تلفزيونية، أن ​العمل يجري على إعداد إصدار من تطبيق التتبع "GPS"، الخاص بغوغل، باستخدام صوتها بدلا من الصوت التقليدي المعروف في التطبيق.

وقالت الفنانة المصرية بدرية طلبة، إنها بصدد عمل تطبيق "GPS"، بصوتها، وذلك تنفيذا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما جاء في تصريحاتها لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "دي أم سي".

وأشارت بدرية إلى أنه تم لقاء مع مسؤولي "غوغل" فى مصر، وعرضت الفكرة عليهم، وجارى الدراسة لتنفيذها، مستطردة: "الناس بقت تختار تشغل مين، إفيهات بدرية طلبة أو الراجل بتاع GPS" بحسب تعبيرها.

يذكر أن تطبيق "خرائط غوغل" كان قد أطلق ميزة جديدة تعتمد على تحديد سرعة سير السيارة، ووفقا لما نشره موقع "Mobigyaan". يتعين أولا تحميل أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد. عقب ذلك، يتم فتح التطبيق والتوجه إلى الإعدادات "Setting"، واختيار إعدادات التنقل "Navigation Settings"، ومن ثم الضغط على إعدادات القيادة "Driving options".