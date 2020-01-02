تسلا تعلن بدء تسليم الطراز 3 صيني الصنع في 7 يناير

قال ممثل عن شركة تسلا، اليوم الخميس، إن من المقرر أن تبدأ تسليم باكورة سياراتها السيدان من الطراز 3 صيني الصنع للجمهور في الـ 7 من يناير/ كانون الثاني خلال مناسبة بمصنعها في شنغهاي.

وبحسب "رويترز"، مصنع شنغهاي جزء من خطط صانع السيارات الذي مقره وادي السليكون لتعزيز حضوره بأكبر سوق للسيارات في العالم وتقليص أثر حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وسيكون 15 من موظفي تسلا أول من يتسلموا سياراتهم من الطراز 3 يوم الاثنين، وذلك بعد بدء العمل على أولى المركبات صينية الصنع على خط الإنتاج بالمصنع في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأتي التسليمات بعد عام من بدء إنشاء المصنع الوحيد لتسلا خارج الولايات المتحدة. وبدأ الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول بهدف تصنيع 250 ألف مركبة سنويا بعد إضافة الطراز واي إلى خطوط الإنتاج.

وجرى تسعير الطراز 3 عند 355 ألفا و800 يوان (50 ألف دولار) قبل الدعم. وسبق أن قالت تسلا إنها تريد بدء التسليمات قبل بدء السنة الصينية الجديدة في 25 يناير/كانون الثاني.

وقال وانغ هاو المدير العام لتسلا في الصين إن الشركة تعتزم تكثيف تسليمات الطراز 3 في يناير/كانون الثاني.

وقال مسؤولون تنفيذيون في تسلا للصحفيين إن المصنع حقق هدف إنتاج ألف سيارة أسبوعيا، أي حوالي 280 سيارة يوميا، وإن مبيعات السيارة السيدان صينية الصنع "جيدة جدا" حتى الآن.