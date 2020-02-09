ومن الحب ما قتل... القبلات والعناق تنقل عدوى الكورونا

حذر الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الجلدية، مما اسماها "عادات سلبية" منتشرة في المجتمعات يجب القضاء عليها لمنع انتشار العدوى وانتقال فيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح المغازي في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، أن هذه العادات يمكنها نقل العدوى وتشمل المصافحة باليد والعناق وتبادل القبلات، مضيفًا أنه ينبغي تنشئة الأطفال على عدم لمس الأنف أو الفم أو العين إلا بعد غسل الأيدي وتعقيمها لتجنب نقل الميكروبات إلى الجهاز التنفسي.

وأكد على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ضرورة ارتداء الأطباء لأقنعة الوجه أثناء تعاملهم مع المرضى، مشددًا على الابتعاد عن زيارة المريض الحامل للفيروس حتى تعافيه نهائيًا.

وتابع: "النظافة العامة بشكل عام، هي أفضل وسيلة للوقاية، بجانب زيادة مناعة الجسم لتكون حائط صد ضد أي فيروسات حالية أو مستقبلية، وذلك عن طريق النوم لفترة كافية والاستيقاظ المبكر لرفع المناعة من خلال الحصول على كميات وفيرة من الأكسجين قبل الهواء بعوادم السيارات".

على جانب آخر، اكتشف باحثون أنه يمكن للفيروس الانتقال عن طريق البكتيريا المصاحبة لحالات الإسهال، بحسب نتائج البحث المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. ويأتي ذلك تزامنًا مع تحذير خبراء من أن "كورونا" قد ينتشر أيضًا من خلال العيون، وأنه ينبغي للناس –خاصة الأطباء- بذل المزيد من الجهد لحماية أنفسهم.

وحتى الآن قتل أكثر من 800 شخص وأصيب ما يزيد على 37 ألفًا، منذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي. وانتقلت العدوى إلى عدد من دول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.