حمار يتخلى عن جنسه... ويتحول إلى كلب (فيديو)

تسبب وجود حمار صغير بين ثلاثة كلاب، من فصيلة جيرمان شيبرد، وتواصله معهم بشكل دائم إلى اكتسابه تصرفات ومهارات الكلاب.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا قصة الحمار الصغير "تيم" الذي تخلت أمه عنه عند ولادته، لتربيه عائلة في مدينة أوتمان في ولاية أريزونا.

وتكيف الحمار الصغير مع الحياة داخل المنزل، وشعر بالأمان، واكتسب صحة جيدة بعد إصابته بالمرض سابقا.

وبحسب موقع "زحمة"، فقد ساعدت الكلاب في تعليم الحمار وإكسابه "أخلاق المنزل"

واكتسب الحمار بسبب تواصله مع الكلاب مهارات متعددة وانفعالات مشابهة لانفعالات الكلاب، فيقوم على سبيل المثال بهز ذيله عند شعوره بالسعادة، ويستلقي وينام مثل الكلاب.

ويقوم الحمار باستقبال صاحبه عند عودته إلى المنزل، بمجرد دخوله من الباب ويقفز عليه بحماس شديد مشابه لأصدقائه الكلاب.