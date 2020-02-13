مستشفى رفض استقبالها... تفاصيل ولادة توأم من أم مصابة بالإيدز في مصر

نجح فريق من الأطباء في مستشفى حكومي مصري، في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بالإيدز.

وأجرى فريق طبي بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية شمالي مصر، عملية الولادة القيصرية لطفلين توأم، بعد رفض أحد المستشفيات الخاصة استقبال الأم المصابة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقبل بدء العملية تم تجهيز غرفة عمليات بالمستشفى الحكومي، ثم إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة، وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في الولادة.

جاء ذلك بعدما ذهبت الأم لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أن المستشفى رفض استقبالها؛ بسبب إصابتها بفيروس الإيدز، وتم تحويلها لمستشفى زفتى العام.

وعند وصولها المستشفى تم عمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لها، وبالفعل تم اكتشاف إصابتها بمرض الإيدز، وجُهزت غرفة العمليات بالمستشفى، وتخصيص أدوات ومستلزمات طبية لها وتم إجراء عملية الولادة لطفليها التوأم، وإعدام المستلزمات والأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العملية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أن الولاده تمت بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة من مكافحة العدوى وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية بعد الولادة.

وقالت المديرية في بيان لها، أنه تم إجراء الفحوصات للطفلين التوأم، ولم يثبت إصابة الأطفال بالإيدز.