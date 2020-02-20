صخرة تقتل سائحا إيطاليا في الأردن

لقي سائح إيطالي مصرعه، في منطقة "البتراء" جنوبي الأردن، بعدما سقطت عليه كتلة صخرية، نتيجة الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البلاد، أمس الأربعاء.

ذكر ذلك موقع "الرؤية"، اليوم الخميس، مشيرا إلى كتلة صخرية، سقطت، من مرتفع في منطقة البترا، أدى إلى وفاة سائح إيطالي الجنسية كان في زيارة للمنطقة الأثرية، مع 3 آخرين من ذات الجنسية.

ولفت الموقع الأردني ، إلى أن السائح يبلغ من العمر 35 عاما، وأن الأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا ميدانيا للوقوف على أسباب سقوط الصخرة، وقامت بتمشيط المنطقة.

وقال الموقع إن سلطة إقليم البترا، أوضحت أن السقوط الصخري، سببه الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها المدينة، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن هناك عددا من الكتل الصخرية، التي تحتاج إلى إزالة، وأن ذلك سيتم بتنسيق ودعم من برامج الأمم المتحدة.

وقالت السلطات الأردنية، إنها راجعت جميع كاميرات المراقبة، حيث لم يثبت وجود أي عنصر بشري في المنطقة، قد يكون وراء الحادث، الذي أدى إلى مصرع السائح الإيطالي.