بيان من مطربي المهرجانات إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

أصدر مطربو المهرجانات الشعبية في مصر، بيانا إلى نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، اليوم الخميس، تعقيبا منهم على قرار منعهم من الغناء.

كما جاء البيان موجها إلى كل من وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ورئيس المصنفات الفنية سيف العجيزي.

وقال البيان: "نعتذر عما بدر من البعض من كلمات أدت إلى إيذاء المجتمع أو فيديوهات أو تصريحات كرد فعل على قرار وقفنا عن مزاولة العمل ونتعهد بعدم التجاوز مرة أخرى، والالتزام بأي قواعد وضوابط وقوانين تلزمنا بها نقابة الموسيقيين والمصنفات الفنية، وقبول عضويتنا في النقابة وتدشين شعبة خاصة بنا تحمل اسم "الراب الشعبي".

وتابع: "علمنا بأننا نمتلك قنوات على يوتيوب، نعمل من خلالها بكل حرية، ولكننا نريد أن نلتزم ونتعامل مع الجهات الرسمية بقلب مفتوح، ونلتمس منكم النظر بعين الاعتبار بأننا شباب لنا وجهة نظر فنية فيما نقدمه من لون غنائي شعبي يعبر عنا وعن مستمعينا ومحبينا، وفي مقتبل حياتنا وبداية مشوارنا الفني ومسؤولين عن أسر وأشخاص ليس لهم مصدر دخل إلا من خلالنا".

واختتم مطربو المهرجانات بيانهم قائلين: "نطلب من جميع محبينا أن يساندونا في مطلبنا ومن الدولة أن تنحاز إلى مطلبنا وتتقبل اعتذارنا، ولكن منا جزيل الشكر".

وشاركت البيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الفنانة المصرية، مي كساب، باعتبارها زوجة أحد المطربين المتضررين من نقابة المهن الموسيقية، وهو أوكا.

يشار إلى أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر الأحد الماضي، قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأتى القرار عقب ساعات من حفل أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في ملعب القاهرة، أثار موجة كبيرة من الغضب.