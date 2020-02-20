بيان من مطربي المهرجانات إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

كما جاء البيان موجها إلى كل من وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ورئيس المصنفات الفنية سيف العجيزي.
وقال البيان: "نعتذر عما بدر من البعض من كلمات أدت إلى إيذاء المجتمع أو فيديوهات أو تصريحات كرد فعل على قرار وقفنا عن مزاولة العمل ونتعهد بعدم التجاوز مرة أخرى، والالتزام بأي قواعد وضوابط وقوانين تلزمنا بها نقابة الموسيقيين والمصنفات الفنية، وقبول عضويتنا في النقابة وتدشين شعبة خاصة بنا تحمل اسم "الراب الشعبي".
ولكم منا جزيل الشكر #هاني_شاكر #نقابه_الموسيقين #سيف_العجيزي #دكتوره_إيناس_عبد_الدايم pic.twitter.com/9S2QuhlqHI
— Mai Kassab مي كساب (@maikassab) February 20, 2020
وتابع: "علمنا بأننا نمتلك قنوات على يوتيوب، نعمل من خلالها بكل حرية، ولكننا نريد أن نلتزم ونتعامل مع الجهات الرسمية بقلب مفتوح، ونلتمس منكم النظر بعين الاعتبار بأننا شباب لنا وجهة نظر فنية فيما نقدمه من لون غنائي شعبي يعبر عنا وعن مستمعينا ومحبينا، وفي مقتبل حياتنا وبداية مشوارنا الفني ومسؤولين عن أسر وأشخاص ليس لهم مصدر دخل إلا من خلالنا".
وشاركت البيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الفنانة المصرية، مي كساب، باعتبارها زوجة أحد المطربين المتضررين من نقابة المهن الموسيقية، وهو أوكا.
يشار إلى أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر الأحد الماضي، قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.
وأتى القرار عقب ساعات من حفل أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في ملعب القاهرة، أثار موجة كبيرة من الغضب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)