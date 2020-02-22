تحديث جديد من "تويتر" يهدف لمنع انتشار المعلومات المضللة

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض الطرق تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ.

وتتيح الميزة تصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة.

Twitter is testing new ways to fight misinformation — including a community-based points system https://t.co/1vbsICLrnT via @nbcnews. & Anand Ranganathan’s tweets have been cited to illustrate fake news — Swati Chaturvedi (@bainjal) February 21, 2020

وأوضحت الشبكة أنه أثناء الإبلاغ عن المحتوى، سيتم طرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة لمنع محاولات استغلال الميزة ضد الأراء المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة وسط الضغوط التي تواجهها مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المعلومات المضللة وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.