أشهر ساحر في العالم يلجأ إلى "الوهم" للهروب من سرقة مسلحة

بعد عرضه في مركز الفنون المسرحية في ويست بالم بيتش الأمريكية، كان الساحر العالمي الشهير ديفيد كوبرفيلد يسير مع مساعدين عائداً إلى حافلة سياحية، عندما قام أربعة مراهقين بسرقته بواسطة سيارة سوداء.

وبحسب موقع "سي بي أس نيوز" الأمريكي خرج لصان مسلحان من السيارة وطلبا من المجموعة تسليم ممتلكاتهم. وسلم أحد مساعدي كوبرفيلد أكثر من 400 دولار من جيوبه بينما تخلت الآخرى عن حقيبتها التي تحتوي على 100 دولار، وجواز سفرها، وتذاكر طائرة وهاتف محمول.

ومع ذلك، يقول كوبرفيلد إنه قلب جيوبه من الداخل إلى الخارج حتى يكشف عن أن لا يوجد أي شيء فيها، رغم أنه كان يحمل جواز سفره ومحفظته وهاتفه الخلوي.

وقال كوبرفيلد لصحيفة بالم بيتش بوست: عندما غادر اللصوص في السيارة، قمت بقراءة رقم لوحة الترخيص واتصلت بالرقم 911.

وقال الموقع الأمريكي إنه ألقي القبض على أربعة مراهقين بعد ذلك بوقت قصير، وتم استرداد ممتلكات المساعدين. ووجهت إليهم تهمة السطو المسلح تم احتجازهم.

April 5, 2009 : Taylor appears on stage by David Copperfield’s magic trick at the ACMs in Las Vegas, Nevada pic.twitter.com/fy5gInpRR9 — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) April 6, 2019

يذكر أن دايفيد كوبرفيلد المولود عام 1956، ساحر أمريكي وخبير في "فن الوهم" اسمه الحقيقي ديفيد سيث، وقد اقتبس اسم شهرته من رواية تشارلز ديكنز الشهيرة.

ومن أشهر عروضه إخفاء تمثال الحرية والعبور من خلال سور الصين العظيم وانشطاره إلى اثنين بواسطة منشار كهربائي، ويعتبر من أكثر أساتذه فن الوهم شهرة على مستوى العالم واستطاع تحقيق 12 رقما قياسيا في موسوعة غينس للأرقام القياسية.