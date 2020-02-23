تسجيل
15:37 GMT23 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3

    6 فيتامينات وعناصر غذائية يحظر تناولها مع الأدوية

    © Photo / CC
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104427/16/1044271600.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202002231044639830-6-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/

    يسبب تناول بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية مع أدوية بعينها بعض المشكلات الصحية، لذا يجب الحذر عند تناول تلك المكملات مع بعض العقاقير الأخرى التي قد تؤثر على مفعول الدواء، وربما تعرض المريض للخطر.

    ونقل موقع "الكونسلتو" عن إدارة الغذاء والدواء تقرير يستعرض أبرز المكملات الغذائية غير المسموح بتناولها مع الأدوية.

    1- مكملات الكالسيوم

    إذا كان الشخص لديه نقص في الكالسيوم، فالمكملات الغذائية الغنية به تعد علاج فعال لكثير من المشكلات التي يسببها نقص الكالسيوم، مثل هشاشة العظام، والاكتئاب، وضعف الذاكرة، ولكن قد يؤثر الكالسيوم على امتصاص الجسم لبعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، وأدوية ضغط الدم، ولا يجب تناوله أيضًا مع أدوية هشاشة العظام، لأن الجسم لا يقوم بامتصاصه، مما يجعله يترسب، ويتسبب في مشكلات أكثر تعقيدًا.

    2- فيتامين د

    يعمل فيتامين د على وقاية الجسم من الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة، ويرتبط نقص فيتامين د بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يجب الحذر بشأن تناوله في نفس التوقيت مع أدوية ضغط الدم المرتفع وبعض أدوية القلب، لأنه قد يتسبب في إبطاء مفعول الدواء ويؤثر على امتصاصه.

    دواء
    © Fotolia / Viperfzk
    دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور
    3- مكملات الزنك

    تساهم مكملات الزنك في علاج بعض المشكلات الصحية، مثل فقر الدم، وتساقط الشعر، وفقدان الشهية، ولكن لا يفضل تناوله في نفس التوقيت مع المضادات الحيوية، فإذا كان الشخص يتناول جرعة من المضادات الحيوية، عليه التوقف عن تناول الزنك لحين انتهاء الجرعة، لأن الزنك يعد مادة فعالة تتعارض مع بعض المواد الفعالة في المضادات الحيوية، مما يؤثر سلبًا على صحة المريض.

    4- مكملات زيت السمك

    مكملات زيت السمك مشتقة من أنسجة الأسماك الزيتية، وتحتوي على الكثير من العناصر والمغذيات كالأوميغا 3 وغيرها، ولكنها قد تتسبب في خفض ضغط الدم بصورة طفيفة، لذلك لا يجب تناول تلك المكملات مع أدوية ضغط الدم المرتفع لأنها قد تؤدي لخفض ضغط الدم بصورة غير مرغوبة.

    5- مكملات البوتاسيوم

    مكملات البوتاسيوم من ضمن قائمة المكملات صعبة الامتصاص، ولذلك ينصح دائمًا بتناولها في الصباح، وتتعارض مع مكملات الكالسيوم، لأنها صعبة الامتصاص كذلك، فتناولهما معا يجعل الجسم لا يستفاد بكلاهما، ويؤدي لترسيبهما على الكلى، مما يسبب مخاطر جثيمة، ويفضل عدم تناولهم معًا.

    6- مكملات الحديد

    لا يفضل تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم في آن واحد، لأن كلاهما يمتص بصعوبة وتناولهم معا يجعل الجسم لا يستفاد سوى بكمية ضئيلة من كلاهما، والباقي يترسب في الجسم، لذلك ينصح الأطباء دائمًا بتناول أحدهما في الصباح والآخر في المساء.

    انظر أيضا:

    ما المقدار الضروري لأجسادنا يوميا من فيتامين "د"؟
    تعرف على الفرق بين فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2 وفوائدهما المذهلة
    ثلاثة فيتامينات يمكنها أن تبعد عنك وعن طفلك فيروس كورونا
    10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين "بي 12" في جسم الإنسان
    الفيتامينات اللازمة في فصل الشتاء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, غذاء, أدوية, فيتامينات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك