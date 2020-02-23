6 فيتامينات وعناصر غذائية يحظر تناولها مع الأدوية

يسبب تناول بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية مع أدوية بعينها بعض المشكلات الصحية، لذا يجب الحذر عند تناول تلك المكملات مع بعض العقاقير الأخرى التي قد تؤثر على مفعول الدواء، وربما تعرض المريض للخطر.

ونقل موقع "الكونسلتو" عن إدارة الغذاء والدواء تقرير يستعرض أبرز المكملات الغذائية غير المسموح بتناولها مع الأدوية.

1- مكملات الكالسيوم

إذا كان الشخص لديه نقص في الكالسيوم، فالمكملات الغذائية الغنية به تعد علاج فعال لكثير من المشكلات التي يسببها نقص الكالسيوم، مثل هشاشة العظام، والاكتئاب، وضعف الذاكرة، ولكن قد يؤثر الكالسيوم على امتصاص الجسم لبعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، وأدوية ضغط الدم، ولا يجب تناوله أيضًا مع أدوية هشاشة العظام، لأن الجسم لا يقوم بامتصاصه، مما يجعله يترسب، ويتسبب في مشكلات أكثر تعقيدًا.

2- فيتامين د

يعمل فيتامين د على وقاية الجسم من الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة، ويرتبط نقص فيتامين د بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يجب الحذر بشأن تناوله في نفس التوقيت مع أدوية ضغط الدم المرتفع وبعض أدوية القلب، لأنه قد يتسبب في إبطاء مفعول الدواء ويؤثر على امتصاصه.

© Fotolia / Viperfzk دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

تساهم مكملات الزنك في علاج بعض المشكلات الصحية، مثل فقر الدم، وتساقط الشعر، وفقدان الشهية، ولكن لا يفضل تناوله في نفس التوقيت مع المضادات الحيوية، فإذا كان الشخص يتناول جرعة من المضادات الحيوية، عليه التوقف عن تناول الزنك لحين انتهاء الجرعة، لأن الزنك يعد مادة فعالة تتعارض مع بعض المواد الفعالة في المضادات الحيوية، مما يؤثر سلبًا على صحة المريض.

4- مكملات زيت السمك

مكملات زيت السمك مشتقة من أنسجة الأسماك الزيتية، وتحتوي على الكثير من العناصر والمغذيات كالأوميغا 3 وغيرها، ولكنها قد تتسبب في خفض ضغط الدم بصورة طفيفة، لذلك لا يجب تناول تلك المكملات مع أدوية ضغط الدم المرتفع لأنها قد تؤدي لخفض ضغط الدم بصورة غير مرغوبة.

5- مكملات البوتاسيوم

مكملات البوتاسيوم من ضمن قائمة المكملات صعبة الامتصاص، ولذلك ينصح دائمًا بتناولها في الصباح، وتتعارض مع مكملات الكالسيوم، لأنها صعبة الامتصاص كذلك، فتناولهما معا يجعل الجسم لا يستفاد بكلاهما، ويؤدي لترسيبهما على الكلى، مما يسبب مخاطر جثيمة، ويفضل عدم تناولهم معًا.

6- مكملات الحديد

لا يفضل تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم في آن واحد، لأن كلاهما يمتص بصعوبة وتناولهم معا يجعل الجسم لا يستفاد سوى بكمية ضئيلة من كلاهما، والباقي يترسب في الجسم، لذلك ينصح الأطباء دائمًا بتناول أحدهما في الصباح والآخر في المساء.