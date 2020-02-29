ديانا كرزون تنشر فيديو لحفل خطوبتها

ونشرت كرزون صورا للحفل على حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".
وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".
ونشر معاذ العمري، صورا على صفحته على "انستغرام" مع ديانا كرزون، وعلق عليها: "أنتم سبقتونا بمحبتكم وأعلنتم عن الجاهة، رغم أننا كنا قد قررنا الإعلان يوم الجاهة"، مضيفا: "لكن الأخوة الصحفيين لم يستطيعوا الانتظار إلى يوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسميا".
وتابع العمري: "شكرا لكل الأحبة والأصدقاء، الذين غمروني بمحبتهم ومشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون، التي اخترتها أن تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي".
وقالت الفنانة الأردنية، في وقت سابق، إنها كانت قد قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، مضيفة: "لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه الآن".
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انتو سبقتونا بمحبتكم واعلنتوا عن الجاهة واحنا كنا مأجلين الاعلان ليوم الجاهة لكن الاخوة الصحفيين ما قدروا يستنوا ليوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسمياً.. شكراً لكل الأحبة والأصدقاء اللي غمروني بمحبتهم وبمشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون اللي اخترتها تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي.. وبعتذر من كل اللي بعثولي أو رنولي وما قدرت ارد عليهم بسبب الكم الهائل من الاتصالات والرسائل اللي كلها محبة ❤️ شكراً لكل الناس وشكراً لكل حدا حكى كلمة حلوة أما الكلام السلبي ما رح يفرق معي بالمره أنا مبسوط قد العالم بهذا الارتباط وما رح اسمح لأي شيئ يخرب علي فرحتي.. ادعولنا بالتمام على خير والتوفيق وهداة البال والذرية الصالحة🤲🏽 #معاذ_العمري #ديانا_كرزون
وقال العمري، خلال مشاركته في، المقابلة، التي بثتها إذاعة "أردنية نيوز"، قبل أيام: "أنت شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي، ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي".
وتابع: "أنتي حد مختلف، ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك، وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك: الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير"، بينما ردت ديانا كرزون: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي".
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