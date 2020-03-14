بسبب فيروس كورونا... الأمن السعودي يوقف حفل زفاف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لقيام الجهات الأمنية بإيقاف حفل زفاف في منطقة عنيزة.

ويظهر في الفيديو رجال الشرطة وهم أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل ويخرج الحضور من القاعة.

متداول إيقاف عرس حفل زواج في عنيزه



#النيابه_العامه pic.twitter.com/qT2qYsIdtk — عوض القبيضي 🇸🇦 (@alqabidi) March 13, 2020

وتأتي تلك الخطوة من جانب الأمن، تطبيقا لقرار تعليق إقامة المناسبات والأفراح التي تشهد تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

#النيابة_العامة

في خطوة هي الاولى في المملكة العربية السعودية

الغاء حفل زواج أقيم اليوم في #عنيزه

وحضور امني لالغاء الحفل واجراءات صارمة ع مالك القاعة pic.twitter.com/XVKADU5P4X — سعوديون في مصر (@1s111k) March 13, 2020

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

يذكر أن السلطات السعودية قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.