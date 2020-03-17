فيديو يثير الغضب... شخص يخزن كميات هائلة من المواد الغذائية بسبب كورونا

ويظهر في المقطع الشخص وقد خزن كميات كبيرة من السكر والمعكرونة والأرز والمنظفات والمياه وسلع أخرى.

وعبر الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم وغضبهم من كميات المواد المخزنة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.