تعرف على أكثر أنواع الصابون مقاومة للفيروسات

أكدت الخبيرة الطبية لودميلا لابا، أهمية غسل الأيدي جيدا في فترة تفشي فيروس كورونا.

ونصحت لابا، باستخدام صابون الأطفال، وذلك لمحاربته حوالي 72 بالمئة من الفيروسات، وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وأكدت لابا ضرورة استخدام كريم وقائي يحتوي على فيتامين "إف" لكونه يشكل طبقة عازلة على اليد ومن ثم يسهل غسله.

من جانبه قال عالم الأحياء الدقيقة يفغيني بليزوف إن صابون الأطفال مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية للبشرة. بالإضافة لمحاربته الفيروسات أكثر من الصابون العادي.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تعليق وسائل النقل في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات والعبارات والحافلات ووسائل النقل المائي، إضافة إلى المطارات ومحطات السكك الحديدية، وحظر على السكان مغادرة المدينة بدون إذن خاص، وتم دخولها وفقًا لنفس المبدأ.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.