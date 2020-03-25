"كلوا شاورما"... فابريجاس يتحدث العربية من أجل شعب لبنان

وتظهر دانيلا في الفيديو وهي تنطق كلمات باللغة العربية ويرددها فابريجاس بصعوبة وهو يقول: "مرحبا معكم فابريجاس خليكم بالبيت وكلو شاورما".

وعلقت دانيلا سمعان على الفيديو: "رسالة من زوجي الحبيب إلى الشعب اللبناني".

View this post on Instagram It just took us a few times 🥰🤦🏻‍♀️🤣😅 A post shared by Daniella Semaan Fàbregas (@daniellasemaan) on Mar 24, 2020 at 10:47am PDT

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة، أي بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/أذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.