"صانع البهجة"... البابا تواضروس ينعي الفنان جورج سيدهم

نعى البابا تواضروس الثاني ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم الذي توفى، أمس الجمعة، بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال البابا تواضروس "إننا وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة".

وأضاف "نتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".

وتوفي، أمس الجمعة، الممثل المصري الكوميدي، جورج سيدهم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل من أبرز ممثلي الكوميديا في العالم العربي، ويشكل الضلع الثالث لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي تشكلت في فترة الستينيات من القرن الماضي، إلى جانب كلا من سمير غانم والراحل الضيف أحمد.

وبعد وفاة رفيق كفاحهما الضيف أحمد في السبعينيات، شكّل جورج سيدهم مع سمير غانم واحدا من أشهر الثنائيات الكوميدية على خشبة المسرح، إذ شاركا سويا في مسرحيات "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

وجورج سيدهم من مواليد محافظة سوهاج بالمصرية، وهو حاصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس في عام 1961.

وتميز سيدهم طيلة مشواره الفني بالأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى إجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، وقدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية.

وفي التسعينيات أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل وعن الحياة العامة وظل يعالج منه حتى رحل عن عالمنا اليوم 27 مارس/ آذار 2020.

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم، رغم حالته الصحية في رمضان 2014، وذلك في إعلان لشركة مياه غازية، بصحبة رفاقة سمير غانم والممثلة المصرية شيرين، اللذان شاركان بطولة مسرحية "المتزوجون".