لطيفة التونسية تطلق مبادرة لتحدي الملل في أيام الحجر المنزلي

أطلقت المطربة التونسية، لطيفة، اليوم السبت، مبادرة لتسلية جمهورها، خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت لطيفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتغريدات، إلى الغناء في منازلهم، وتحديدا أداء أغنياتهم المفضلة من أحدث ألبوماتها الغنائية "أقوى واحدة".

وأضافت لطيفة أنها في انتظار الاستماع ومشاهدة مقاطعهم المصورة، والتي سيشاركونها عبر هاشتاغ "غنّي في البيت".

مستنية اسمعكم و اشوفكم بتغني اغنيتكم المفضلة من البومي #أقوى_واحدة و انتوا قاعدين في البيت على هاشتاج #غني_في_البيت و خليكم في البيت ❤️#خليك_بالبيت #لطيفة pic.twitter.com/nkhiZAHVNr — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 28, 2020

​يشار إلى أن لطيفة توهمت الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، حتى خرجت لجمهورها في مقطغ مضور تؤكد لهم فيه أنها بخير وفي صحة جيدة، وأن كا أصابها هو نزلة برد عادية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.