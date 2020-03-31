"قنبلة" تنقل فيروس كورونا موجودة حولنا

حذرت طبيبة بريطانية من القدرة الكبيرة لمجففات اليدين الكهربائية الموجودة في المراحيض العامة، على نشر فيروس كورونا المستجد.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الأشعة شارلوت فاولر: "قلقة للغاية من احتمال انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، من جراء الرذاذ الذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي الذي يخرج من مجففات اليد"، داعية إيقاف تشغيل مجففات الأيدي في الوقت الحالي.

وأشارت شارلوت إلى أن "هذه المجففات يمكن أن تؤدي إلى بقاء رذاذ فيروس كورونا في دوامات الهواء الدافئ في المرحاض لمدة 3 ساعات"، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

وفي حال استخدم من يستعمل الحمامات العامة المناشف اليدوية الجافة، فقد يكون محظوظا ويغلق باب إمكانية نقل العدوى، أما استخدام المجفف الهوائي فهو أمر أقل فعالية.

وشددت تشارلوت على أن خطر انتشار الجراثيم أثناء استخدام مجففات اليد موثق جيدا.

انتشر الفيروس حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.