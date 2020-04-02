موت الخلايا الدماغية... فيروس كورونا يكشف عن أعراض جديدة أكثر خطورة

يقوم الأطباء حول العالم بجمع البيانات الجديدة التي تتعلق بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح وباء عالميا.

وقام الأطباء في عدد من الدول، ومنها أمريكا، برصد أعراض جديدة تظهر على المرضى المصابين بالفيروس، استهدفت في أغلبها الجهاز العصبي والدماغ.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد سجل الأطباء أعراضا جديدة ظهرت على بعض المرضى، في حالات خاصة، كالاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الأطباء يعتقدون أن هناك مجموعات من المرضى باتوا يعانون من اعتلالات في الدماغ والجهاز العصبي.

ورصد الأطباء عدة أمثلة لهذه الحالة، منها لرجل مسن ظهرت عليه أعراض شديدة وفقد القدرة على الكلام، مع أعراض مرض باركنسون وصعوبة بتحريك الأطراف لتؤكد الفحوصات اللاحقة إصابته بفيروس كورونا.

وحالة أخرى لمرأة عانت من صداع حاد، وبالكاد استطاعت نطق اسمها وكلمات قليلة أخرى، وفقدت القدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية، ليلاحظ الأطباء وجود تورم غير طبيعي والتهابات في الدماغ وموت الخلايا الدماغية في بعض المناطق.

وأكدت الفحوصات أن المرأة تعاني التهاب الدماغ الحاد، والذي ينجم عن إصابة الجسم بفيروس، وبحسب الاختصاصية في طب الأعصاب إليسا فوري، جميع هذه المؤشرات تؤكد بأن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الدماغ مباشرة لدى بعض المصابين في حالات نادرة، بحسب "سكاي نيوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأعراض تتفق مع التقارير الواردة من الأطباء في إيطاليا ودول أخرى تعاني من الفيروس ويقول الطبيب الإيطالي إليساندور بادوفاني إن "المرضى يعانون من الهذيان قبل الإصابة بالحمى ومضاعفات الجهاز التنفسي".