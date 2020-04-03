رغم كورونا... محمد رمضان و"الزعيم" وغادة عبد الرازق وكرارة ينافسون في دراما رمضان 2020... فيديو

تأثر قطاع الإنتاج الدرامي في العالم العربي بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما سبّب ربكة للعديد من صناع مسلسلات شهر رمضان 2020، الذين كانوا ينوون المنافسة في ذلك الموسم الهام، الأمر الذي أرغم البعض منهم على وقف التصوير نهائيا، وإصرار البعض الآخر على استكمال ما بدأوه، رغم أجواء حظر التجوال التي فرضتها الحكومات لمنع انتشار الوباء العالمي.

طرحت بعض شركات الإنتاج "بروموهات" مسلسلاتهم التلفزيونية، للتأكيد للمشاهدين على أنهم حجزوا مكانهم في خريطة رمضان 2020:

"البرنس" – محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على تحدي "كورونا" والمنافسة في رمضان 2020 رغم أجواء "كورونا"، وذلك بمسلسل "البرنس"، الذي طرح إعلانه التشويقي عبر حساباته الرسمية، وأشار إلى أنه سيعرض على فضائية "إم بي سي 1".

ويأتي طرح رمضان لأول برومو للمسلسل، بعد أن طرح منذ أيام أغنية العمل "شارع أيامي" لمطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، والتي تخطت 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام فقط من طرحها على موقع "يوتيوب".

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته اللبنانية نور روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

"فلانتينو" – عادل إمام

بعد أن تأجل تصويره لمدة عام، يعود "الزعيم" الفنان عادل إمام إلى جمهور الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "فلانتينو"، والذي تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده منذ فترة.

وما ساعد على عرض المسلسل في رمضان 2020 هو أن تم البدء في تصويره قبل انتشار فيروس "كورونا" في مصر، وتحديدا منذ العام الماضي، الأمر الذي منح لصناع المسلسل راحة في استكمال تصوير مشاهده المتبقية.

ويشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

"الاختيار" – أمير كرارة

بعد تألقه في مسلسل الحركة والمغامرات "كلبش" بجزئيه، يعود الممثل المصري أمير كرارة في رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار"، وهو مستوحى عن أحداث حقيقية، حول قصة حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

View this post on Instagram رمضان ٢٠٢٠ الاختيار سينرجي باهر دويدار بيتر ميمي(منسي) A post shared by Amir Karara ابو سليم (@karara.amir) on Mar 3, 2020 at 8:54am PST

ومسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

"سلطانة المعز" - غادة عبد الرازق

طرحت الفنانة غادة عبدالرازق برومو مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، والذي يشارك في بطولته شريف منير ونسرين إمام ومحمود البزاوي وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

View this post on Instagram مسلسل#سلطانة المعز #رمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله 🙏🏻 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Mar 27, 2020 at 2:28pm PDT

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية، وتجسد غادة عبد الرازق أحداثه دور سيدة تعمل على إدارة محلات ورثتها من أبيها وتقع في الحب وتتغير حياتها.

مسلسلات تسابق الزمن للعرض في رمضان

في الوقت الذي توقفت فيه مسلسلات عن تصوير مشاهدها بسبب فيروس "كورونا"، مثل مسلسل "هجمة مرتدة" للفنانة هند صبري، فإن هناك مسلسلات تسابق الزمن للعرض خلال الموسم الرمضاني، ومنها "دهب عيرة" من بطولة يسرا، و"بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم، وكلاهما من إنتاج شركة "العدل غروب"، التي فعّلت إجراءات وقائية مشددة في كواليس التصوير خوفا من الإصابة بالفيروس.

برنامج لأحمد السقا

لن ينافس الفنان أحمد السقا في رمضان 2020 بمسلسل درامي، وإنما ببرنامج مسابقات بعنوان "إغلب السقا"، سيذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، وتشاركه تقديمه الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.