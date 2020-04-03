شاهد... فيروز تصلي من أجل نجاة العالم من كورونا

خرجت "أيقونة" الغناء اللبنانية، فيروز، من اعتزالها وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، لكي تتلي صلاة من أجل نجاة العالم من أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي يتزايد عدد مصابيه يوما بعد يوم.

ففي مقطع مصور نشر عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ظهرت فيروز وهي تجلس على أريكة في منزلها الواقع في أنطلياس، شرق العاصمة اللبنانية بيروت، وهي تتلو صلاة من الكتاب المقدس، إذ قالت:

"يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي أصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر".

وتابعت: "أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت".

وأضافت فيروز في صفحة أخرى: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم ،أعطنا عونا في الضيق".

ووجهت فيروز الدعوة إلى شعوب الأرض لاستحضار إيمانهم بالله، قائلة: "توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا".

سيدة الطرب العربي فيروز تعود بفيديو تقرأ فيه دعواتها بأن يخلص الله العالم أجمع من فايروس كورونا 🙏🏾♥️ pic.twitter.com/ZNplWwyXvz — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 3, 2020

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.