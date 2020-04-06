بريطاني يدخل التاريخ وجون سينا يعيش كابوسا في الليلة الثانية من مهرجان "راسلمينيا"... صور وفيديو

شهدت نتائج الليلة الثانية من مهرجان المصارعة الحرة "راسلمينيا" 36، اليوم الاثنين، مفاجآت مدهشة، من أبرزها هزيمة المصارع درو ماكنتاير لبروك ليسنر، والاقتناص منه لأعلى بطولة في "WWE".

درو ماكنتاير يهزم بروك ليسنر

وتمكن ماكنتاير من الصمود أمام ضربات "إف 5" المدمرة لـ"الوحش" بروك ليسنر، حتى استطاع التغلب عليه ويثبته في وسط الحلبة، ويدخل التاريخ بأن يصبح أول بريطاني يفوز ببطولة "WWE"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

جون سينا يخسر يصارع دمية

بعد غياب طويل عن حلبة المصارعة، بسبب انشغاله بتصوير الأفلام والبرامج التلفزيونية، عاد النجم الأول في "WWE" جون سينا إلى مهرجان"راسيلمينيا" هذا العام، للدخول في مباراة "مريبة" مع المصارع غريب الأطوار براي ويات المتنكر في شخصية غامضة تدعى "ذا فيند" قادرة على التلاعب بالزمن.

وجاءت المباراة التي تحمل عنوان "فاير فلاي فن هاوس"، أشبه بكابوس أو فيلم قصير، جعل "ذا فيند" فيه جون سينا يعيش من جديد مراحل مهمة من مشواره المهني، مثل لحظة ظهوره الأول في حلبة المصارعة، واحترافه كمطرب أغاني "الراب"، بل وتنكره في صورة المصارع هالك هوغان، الذي يعد سينا خليفته في "WWE" من حيث الشعبية والجماهيرية.

إيدج يتغلب على راندي أورتن

بعد سلسلة من الشد والجذب بينهما طوال الأسابيع الماضية، واجه المصارع العائد من اعتزال إيدج "الأفعى" راندي أورتون في الليلة الثانية من مهرجان "راسلمينيا" 36، والتي شهدت استخدام الكثير من الكراسي والطاولات، ولكن خبرة إيدج الطويلة مكّنته من حسم المباراة لصالحه في النهاية.

شارلوت تفوز بلقب "إن إكس تي"

فازت شارلوت ابنة "أسطورة" المصارعة الحرة، ريك فلير، من هزيمة ريا ريبلي، وحازت على بطولة "إن إكس تي".

وأقيمت النسخة الـ36 لمهرجان "راسلمينيا" دون جمهور لأول مرة في تاريخ "WWE"، لمنع انتسار فيروس "كورونا" المستجد.

كما تقرر إقامة نسخة المهرجان هذا العام وللمرة الأولى على يومين متتاليين هما 5 و6 نيسان/ أبريل الجاري.

وكان من المفترض أن يقام مهرجان "راسلمينيا" 36 في ملعب ريموند جيمس، تامبا، فلوريدا، ولكن هذا لم يحدث بسبب الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتم إقامته ي مركز تدريب المصارعين التابع لـ "WWE" في أورلاندو بدون جماهير.