جون سينا يثير حيرة عشاقه بتغريدات غامضة... هل يعتزل نهائيا؟

أثار نجم المصارعة الحرة الأمريكي، جون سينا، حيرة معجبيه ومحبيه، بسبب تغريدات له تحمل تكهنات فيما إذا كان سيستمر بداخل "WWE" أم لا.

وغرد جون سينا (42 عاما) أمس الأربعاء، عبر حسابه على "تويتر": "كل شيء ينتهي، عندما يحين وقت المغادرة، اتركهم يخمنون".

All things end. When it’s time to leave, leave them guessing. — John Cena (@JohnCena) April 8, 2020

كما نشر سينا تغريدة له اليوم الخميس بشأن اليقين والتحدي، فكتب: "إن عدم اليقين يجلب العديد من التحديات. أحد أصعب وأهم التحديات التي نواجهها كل يوم هو أن نكون الأفضل بداخل أنفسنا. إنه تحد يستحق الجهد بالتأكيد".

Uncertainty brings about many challenges. One of the toughest, most important challenges we face each day is to be our best selves. It’s a challenge certainly worth the effort. — John Cena (@JohnCena) April 9, 2020

وتأتي تغريدات جون سينا الغامضة، بعد تعرضه لهزيمة نكراء على يد المصارع، براي ويات، في النسخة الـ36 لمهرجان "ريسلمينيا"، في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، والتي أقيمت دون جمهور لأول مرة في تاريخ "WWE" بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

واتسم نزال جون سينا وبراي ويات بالغرابة الشديدة، ويحمل اسم "فاير فلاي فن هاوس"، والذي وجد سينا نفسه فيه وهو يستعيد لحظات هامة من مشواره المهني، ومنها العمل كمطرب "راب"، وخوضه أول مباراة مصارعة في حياته.

وأصبح جون سينا، الحائز على بطولة "WWE" في 16 مناسبة، يركز في الوقت الحالي على مشواره السينمائي وتقديم البرامج التلفزيونية، في الوقت الذي أصبح قليل التواجد بداخل حلبة المصارعة.

ولم يصدر أي قرار رسمي من جانب "WWE" بشأن جون سينا بعد هزيمته في "ريسلمينيا" 36، بحسب موقع "ريسلينغ".