أطباء مصريون يحتفلون بخبر شفاء مصابة بفيروس كورونا بشكل عاطفي... فيديو

احتفل طاقم مستشفى "العجمي" في محافظة الإسكندرية غربي مصر، بطريقة جميلة وملفتة، عند تلقيهم خبر شفاء مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستقبل الفريق الطبي في المستشفى خبر شفاء السائحة السويدية ميريت غابرل، والتي أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، بفرح شديد وتوجهوا إلى غرفتها ليقدموا لها التهاني.

وصوّر اللقطات، كما يبدو في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الأطباء العاملين في المستشفى، حيث أعلن الخبر السعيد على الفريق الطبي، ليحتفل الجميع بعد ذلك بشكل عاطفي ومؤثر.

وبحسب "سكاي نيوز"، وجهت السائحة السويدية، عبر منشورات على صفحتها في "فيسبوك"، رسائل تضمنت الشكر الكبير للفرق الطبية المصرية، منوهة للمعاملة الحسنة التي تلقتها من الأطباء والممرضين في المستشفى.

وستكمل المريضة فترة الحجر الصحي في المنزل بعد قضائها حوالي 22 يوما في المستشفى.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1699 حالة بعد تسجيل 139 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية، تم تسجيل 15 حالة وفاة بينهم رجل أجنبي، وهو الرقم الأعلى للوفيات في مصر منذ الإعلان عن ظهور كورونا بالبلاد.