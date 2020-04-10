سجناء يحتفلون بالإفراج عنهم مبكرا بأداء "رقصة كورونا"... فيديو

احتفلت مجموعة من السجناء الإندونيسيين بالإفراج عنهم مبكرًا، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بأدائها رقصة خاصة حازت على الكثير من الإعجاب.

الرقصة التي نفذها العشرات من السجناء، بالتمايل يمينا ويسارا مع ابتسامة رافقت وجوههم، شكلوا فيها سلسلة بشرية، ونفذوها أثناء خروجهم من بوابة سجن "جورونتالو" في جزيرة سولاويزي الاسبوع الماضي.

وشارك المشرفون على السجن هذه اللقطات على تطبيق "تيك توك"، وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات.

وبحسب موقع "رافي"، قال مسؤول السجن موزكيراتيلا مامبا: "طلب مني أحد النزلاء تسجيله"، وأضاف: "لقد أرادوا تسجيل فيديو لتذكر هذا اليوم".

وكانت هذه المجموعة من بين أكثر من 30 ألف سجين حصلوا مؤخراً على الإفراج المشروط المبكر، لمنع تفشي مرض "كوفيد 19" داخل السجون المكتظة في إندونيسيا.