إلين ديجينيريس تتعرض لهجوم حاد بسبب سخريتها من "الحجر المنزلي"

تعرضت مقدمة البرامج الكوميدية، إلين ديجينيريس، لهجوم حاد، الأسبوع الحالي، بسبب مزحة أطلقتها على "الحجر المنزلي" المفروض من جانب العديد من الدول بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت ديجينيريس شبهت "الحجر المنزلي" بأنه كـ"الجلوس في السجن"، وذلك خلال حلقة بثتها من داخل قصرها الفخم، يوم الاثنين الماضي.

وقالت: "أمر واحد تعلمته من التواجد في الحجر الصحي، وهو كأنك جالس في السجن، وقد يعود هذا في الغالب لأنني أرتدي نفس الملابس لمدة 10 أيام والجميع هنا مثلي الجنس"، في إشارة منها إلى ميولها الجنسية.

وانتقد العديد من مستخدمي واقع التواصل الاجتماعي مزحة إلين ديجينيريس عن "الحجر المنزلي"، خاصة وأنها تتحدث من داخل قصر واسع وفخم تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.

“I feel like I’m in jail,” says Ellen in this house pic.twitter.com/GbDe9rbXTk — Adri Says Revolt🌹🌹 (@hello_adrii) April 8, 2020

وغرد مستخدم عبر موقع "تويتر": "إنها تجلس داخل قصرها الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار وتشكو منه وتقارنه بالسجن، إيلين منعزلة تماما عن الواقع".

فيما كتب آخر لإلين ديجينبريس مستنكرا: " باستثناء أن المساجين لا يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي، وليس لديهم ما يكفي من الماء أو ورق التواليت وسوف يموتون بمعدلات استثنائية من (كوفيد-19)، فإن تجربة الحجر الصحي الخاصة بك يا إلين مثل السجن".

Except that people in jail can't practice social distancing, don't have enough water or toilet paper and are going to die at exceptional rates from Covid-19. Except for that, Ellen, your quarantine experience is just like being in jail. @TheEllenShow @andylassner https://t.co/CqTis3IsLk — Zarana (@zarana_) April 7, 2020

كما حذف موقع "يوتيوب" للفيديوهات، حلقة إلين ديجينيريس التي تضم مزحتها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وإلين ديجينيريس هي مقدمة البرنامج التلفزيوني "Ellen"، الذي يستضيف مشاهير هوليوود، وتمنح فيه العديد من الجوائز لمشاهديها.

وفرضت العديد من الحكومات على مواطنيها الجلوس داخل المنزل وعدم الخروج منه، وكذلك "التباعد الاجتماعي"، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والمتفشي في أنحاء مختلفة من العالم.