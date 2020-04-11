بسبب الحظر... شاب يستخدم "درونز" للحصول على قهوته من ماكدونالدز... فيديو

لجأ شاب إلى حل غير مألوف لكي يحصل على كوب قهوته المفضل من أحد فروع ماكدونالدز رغم بعد المسافات، وذلك بسبب إجراءات الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر الشاب الذي يسكن في العاصمة الأمريكية واشنطن، مقطع فيديو يظهر فيه كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة من أحد محال "ماكدونالدز"، والذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، حيث لا يستطيع الوصول إليه بسبب حظر التجول الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس القاتل.

Washington caffeine fan flies a DRONE from his backyard to his local McDonald’s so staff can recharge his cup of Joe during a lockdown pic.twitter.com/QD4wPvPKAl — vidzpost (@vidzpost1) April 11, 2020

ونرى في الفيديو أن الشاب استخدم طائرة درونز مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة، وأطلقها لتصل إلى هدفها خلال دقائق، وهناك كان ينتظرها أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن.

وبعد أن أطمأن الشاب إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، بادر إلى إعادتها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي حاز على أعجاب الكثيريين لفكرة الشاب لما فيها من طرافة وغرابة.