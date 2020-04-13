معركة حامية على "تويتر" بين عيسى المرزوق والسعودي عايض يوسف… فيديو

دارت معركة حامية بين الفنان الكويتي عيسى المرزوق والسعودي عايض يوسف، بعدما استنكر الفنان المرزوق رد فعل يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج "كاربول كاريوكي".

جاء ذلك في لقاء مع الإعلامي هشام الهويش، حيث قام الفنان عايض بحركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين الذين ذكرهم، ومن بينهم الفنان الكويتي عيسى المرزوق.

وبعد سؤاله أخرج الفنان السعودي "مطهر" ووضع قليلا منه على يده ويد الإعلامي هشام الهويش، لكن المرزوق هاجم يوسف، على "تويتر" دون أن يذكر اسمه مباشرة، بالقول: "وفي عالم الوقاحة، أصبح الأدب .. ملفتا للنظر!!".

وفى عالم الوقاحه ،،



اصبح الأدب .. ملفتاً للنظر !! — عيسى المرزوق (@ESA_almarzoug) April 12, 2020

وفي مقطع فيديو آخر على "تويتر" استغرب المرزوق تصرف عايض يوسف، وقال: "تصرف أطفال، ويجب عليه أن يكون رجلا أكثر من ذلك".

وتجدد المواجهة عندما ظهر الفنان السعودي عايض يوسف مرة أخرى، ورد على تعليق "المرزوق" بارتداء كمامة وغسل يده بمطهر، مؤكدا أنه "الأمر الوحيد المفيد"، وذلك كتعليق منه.

الفنان عايض يطهر نفسه بالمعقم بعد ذكر اسم الفنان عيسى المرزوق



by:@q1q555

pic.twitter.com/eYEfEmwmY4 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 13, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يستهزئ بها الفنان السعودي عايض يوسف من المرزوق، حيث سبق له أن سخر من أغانيه في مقاطع فيديو له، رغم أن كلاهما من المطربين الشباب ويتابعهما على "تويتر" آلاف الأشخاص.

ويتابع الفنان الكويتي عيسى المرزوق عبر "إنستغرام" أكثر من مليون ونصف المليون متابع، فيما يتابع الفنان عايض مليون متابع.