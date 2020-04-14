تطبيق "كويبي" للفيديوهات القصيرة يسجل رقما قياسيا في مرات التحميل بأول أسبوع له

حقق تطبيق الفيديوهات القصيرة "كويبي" رقما قياسيا في عدد مرات تحميله، وذلك في أول أسبوع من طرحه للجمهور.

قالت الرئيس التنفيذي لشركة "كويبي" ميغ ويتمان، لتلفزيون "سي إن بي سي"، أمس الاثنين، إن نحو 1.7 مليون شخص قاموا بتحميل تطبيق "كويبي" الترفيهي خلال أسبوعه الأول في السوق، بحسب وكالة "رويترز".

ويتميز تطبيق "كويبي" بأنه يعرض أفلاما وبرامج واقعية وأخبارا في مقاطع مدتها 10 دقائق أو أقل، وتم إطلاقه في 6 نيسان/ أبريل في الولايات المتحدة وكندا، مع فترة تجريبية مجانية لمدة 90 يوما.

Quibi, the new short-form streaming service designed for smartphones, launches today.



Subscriptions start at $4.99 per month with around 50 shows already available. Will you be downloading the service? pic.twitter.com/dsaEoSaccj — Pop Crave (@PopCrave) April 6, 2020

ويمثّل نجاح "كويبي" في أسبوعه الأول علامة هامة على إقبال الجمهور على منصات البث الرقمي، وسط فرض حظر التجوال عليهم بسبب فيروس "كورونا" المستجد، كما أنه يشكل ناقوس خطر بالنسبة لمنافسين آخرين، مثل "نيتفلكس" و"ديزني بلس".

وتراهن هوليوود من خلال تطبيق "كويبي" على جذب فئة أخرى لديها من جمهور خدمات البث الرقمي، وذلك بعد وقف أو تأجيل العديد من الأفلام والمسلسلات بسبب فيروس "كورونا".