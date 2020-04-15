لاما أو ماعز...مزرعة تعرض حيواناتها للمشاركة في اجتماعات الفيديو

قامت مزرعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتقديم عرض للراغبين بحضور حيوان اللاما أو الماعز لاجتماعات الفيديو المباشرة أو القيام بجولة في المزرعة مقابل أجر مادي يصل لعدد من الدولارات.

المزرعة المعروفة باسم Sweet Farm قدمت عرضا للراغبين بمشاركة حيوان اللاما أو الماعز لاجتماعاتهم التي تتم عن بعد بطريقة الفيديو، باستخدام تطبيق "زووم".

وبحسب ما صرحت، آنا سويت، فإن حيوان اللاما كان الأكثر طلبا من قبل الرغبين، في الوقت الذي تحوي المزرعة عددا من الحيوانات الأخرى كالماعز والأغنام والخنازير والديك الرومي.

كما تقدم المزرعة عروضا تتمثل بجولة في المزرعة لمدة 20 دقيقة لستة أشخاص مقابل 65 دولارا، وحضور حيوان لمدة 10 دقائق في مؤتمر الشركات مع عدد غير محدود من المشاركين مقابل 100 دولار، أو 25 دقيقة جولة مؤسسية لعدد غير محدود من المشاركين مقابل 250 دولارًا.

وقال سويت إن خدمة Goat 2 Meeting أطلقت في منتصف مارس/آذار 2020، بعد أن تلقت الشركة أكثر من 300 طلب لجولات افتراضية في المزرعة، حيث ظهرت حيواناتها بالفعل في العديد من مؤتمرات الشركات من قائمة أكبر 500

شركة أمريكية، وفي مكتب محاماة، أخذ الموظفون أطفالهم معهم إلى اجتماع عمل في Zoom بحيث "التقوا" بالحيوانات عبر رابط الفيديو، بحسب ما نقل موقع businessinsider.

تأسست Sweet Farm كمنظمة إنقاذ حيوانات غير ربحية، تكسب المزرعة جزءا من إيراداتها من خلال زيارات الزوار، لكن هذا أصبح مستحيلا بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وقالت سويت إن "اجتماع الماعز 2" يسمح للشركة باستعادة جزء من الإيرادات المفقودة.

أعتقد أننا جميعا متوترين بسبب ما يحدث والكثيرون منا يجلسون في المنزل، ونأمل فقط في جعل الناس يبتسمون و"يجلبونهم" إلى مزرعتنا.

كما تقدم المزرعة أيضا جولات افتراضية مجانية للمدارس والمنظمات غير الربحية، وأشارت سويت إلى أن المزرعة استضافت بالفعل فعاليات مماثلة للمدارس في المملكة المتحدة والبرازيل، وتخطط لإجراء جولة في مأوى للمشردين قريبا.