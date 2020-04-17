قيلولة لمجموعة أسود على طريق عام في جنوب أفريقيا... والسبب كورونا (صور)

التقط حارس حديقة "كورغر" الوطنية في جنوب أفريقيا صورا لمجموعة من الأسود نائمة على أحد الطرق، مستغلة غياب البشر، بسبب إجراءات الإغلاق المرافقة لوباء كورونا.

وقال الحارس، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنهم عادة ما يرون الأسود منتشرة في الطرقات في أوقات المساء فقط، ولكن يبدو أنها استغلت الإغلاق وغياب السياح.

وأوضح الحارس أنه التقط الصورة بهاتفه المحمول، ولم يظهر على الأسود الامتعاض، إذ كان معظمها غارقا في النوم.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

​وتابع "الأسود معتادة على رؤية البشر داخل سياراتهم. الأسود، بالغريزة، تخشى البشر عندما يمشون، لذا لم تكن لتسمح لي بالاقتراب منها".

وسجلت جنوب أفريقيا، حتى اليوم، وفاة 34 شخصا بسبب مرض كوفيد-19، في حين سجلت إصابة 2506 أشخاص بالعدوى، لتكون بذلك أكثر الدول الأفريقية تضررا بالفيروس.

ونقلت "بي بي سي" عن المسؤول الإعلامي للحديقة، القول "بالنسبة للأسود فهي غالبا ما تكون في الأدغال بسبب الازدحام، لكنها حيوانات حادة الذكاء وهم يستمتعون الآن بحريتهم.. في حديقة تخلو من البشر".