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    غسل اليدين

    تغسل يديك للوقاية من كورونا فهل تعرف كيف تجففها؟... هذه هي الطريقة الأفضل

    © AFP 2020 / KOEN VAN WEEL
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    بالتأكيد يعلم الجميع أهمية غسل اليدين والحفاظ على النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، ولكن الكثيرين لا يعملون كيفية الطريقة الصحيحة لتجفيفها بما يمنع انتقال العدوى.

    ووفقا لدراسة حديثة، فإنه من الأفضل استخدام المناديل الورقية لتنشيف اليدين أكثر من أي وسيلة آخرى.

    وأشار الباحثون في الدراسة إلى أنه "إذا تم غسل اليدين بشكل سيئ، فإن المناديل الورقية تكون أكثر فعالية في إزالة الجراثيم".

    وأكدوا أنه "يجب أن تكون المناديل الورقية الوسيلة الفضلى لتجفيف اليدين، لتقليل أخطار التقاط العدوى ونشرها".

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    وحول إمكانية استخدام المجفف الكهربائي وهل ذلك أفضل أم لا؟، خلصت الدراسة بعد تجربة أن نسبة بقاء الفيروسات بعد استخدام المجفف الكهربائي تزيد 10 مرات مما كانت عليه بعد استخدام المناديل الورقية.

    وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يرى خبراء، أن هذه الدراسة توضح مدى أهمية "غسل اليدين بشكل كاف لإزالة أكبر قدر ممكن من الفيروس قبل تنشيفهما".

    وأضافوا: "هذه الدراسة ليست مفاجئة، ولا مفيدة جدا في المعركة ضد فيروس كورونا".

    وأشاروا إلى أن "أهم شيء للتخلص من الفيروس هو الصابون".

    وفي السياق، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، البدء بأكبر تجربة في العالم لاختبار أدوية لعلاج مرض "كوفيد 19".

    وبحسب المصادر البريطانية، فإن النتائج من الممكن أن تظهر في الأسابيع المقبلة، التي ستحدد فعالية الأدوية المتبعة في التجارب.

    وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن التجارب ستطبق في جميع أنحاء بريطانيا وعلى أكثر من 5 آلاف شخص مريض في 165 مستشفى تتوزع في أوروبا وأمريكا.

    قال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية والصحة في جامعة أكسفورد، الذي يقود عملية التجارب: "هذه أكبر تجربة في العالم". 

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