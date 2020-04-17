تايلور سويفت تلغي كافة حفلاتها في 2020 بسبب كورونا

أعلنت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، اليوم الجمعة، إلغاء كافة حفلاتها الغنائية لبقية العام الحالي، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث باسم المطربة الشهيرة إن "قرار إلغاء حفلاتها اتُخذ تماشيا مع إلغاء العديد من الأحداث في جميع أنحاء العالم، وكذلك اتباعا لتوجيهات مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة معجبيها والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن حفلات تايلور سويفت في الولايات المتحدة والبرازيل ستقام العام المقبل 2021 بتواريخ جديدة سيتم الإعلان عنها في العام الحالي.

يشار إلى أن تايلور سويفت حائزة على لقب "أعلى الموسيقيين ربحا خلال 2019"، بحسب بيانات مجلة "فوربس".

واعتلت "سويفت" قائمة مجلة "فوربس"، بعد أن حققت أرباحا خلال 2019 بلغت 185 مليون دولار، وذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقا للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.

من ناحية أخرى، تنضم تايلور سويفت إلى جنيفر لوبيز وأوبرا وينفري في بث تلفزيوني خاص في نهاية هذا الأسبوع سيقر بجهود العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "رويترز"، أعلن عن حدث "عالم واحد معًا في المنزل"، وهو مزيج من الموسيقى والكوميديا ​​والقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.

وسيتم البث غدا السبت في 18 أبريل/ نيسان الجاري، للعرض الذي يستغرق ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أمريكا الشمالية والعالمية مساء السبت في أكبر جهد حتى الآن لإظهار التضامن مع عمال الخطوط الأمامية.