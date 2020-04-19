توم هانكس يتحدث عن آلام "كورونا": استسلمت بعد 12 دقيقة

وروى توم هانكس، وفق ما أوردته شبكة "إي تي" الأمريكية، تفاصيل لحظات الإصابة بكورونا الصعبة.

وكان هانكس، 63 عاما، قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن إصابته وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا، ثم أعلنا في وقت لاحق تعافيهما من الفيروس.

وقال هانكس في التصريحات التلفزيونية: "عانيت آلاما شديدة، لكن التجربة الأصعب حقيقة كانت من نصيب زوجتي".

وتابع بقوله "كنت أشعر بآلام كثيرة في كل أنحاء جسمي، وكنت أعاني من إعياء وحمى شديدين".

واستمر الممثل الهوليودي المخضرم "كانت تعاني زوجتي من أعراض أخطر، حيث كانت درجة حرارتها لا تنخفض تقريبا، كما أنها عانت من فقدان لحاستي التذوق والشم، لقد مرت بظروف أصعب كثيرا مما مررت به أنا".

أما عن فترة العزل الصحي التي قضاها توم هانكس وزوجته، قال عنها الممثل: "لم تريد السلطات أن يتم نقل العدوى لآخرين".

وتحدث توم هانكس عن استسلامه ذات مرة بعد 12 دقيقة فقط، وقال: "كنت أخضع طوال فترة الحجر والعلاج إلى تمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يوميا، ولكني كنت استسلم سريعا، ولم أتمكن من إكمال ولا جلسة تدريب واحدة".

وتابع بقوله "اعترف أني كنت استسلم سريعا، استسلمت في إحدى المرات بعد 12 دقيقة فقط ولم اتمكن من إتمام ولا جلسة واحدة".