حليمة بولند تروي كيف استفادت من الحجر الصحي... فيديو

أكدت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، أنها استفادت كثيرًا من الحجر المنزلي، الذي فرضه عليها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقالت الإعلامية بولند في حوار مع قناة"سكوب" الإلكترونية، إن "على رأس ما تعلمته هو مهارات الطبخ بعد أن كانت لا تعلم كيف تطهو البيض، حتى أصبحت الآن ماهرة فيه".

وأضافت أن "الفائدة لم تقتصر فقط على الطهي، بل تعددت إلى الجانب الديني والإحساس بالنعم، وحفاظها خلال تلك الأيام على الصلاة وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لم تكن تشعر بقيمتها من قبل".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) 19 Апр 2020 в 2:14 PDT

واعتادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ظهور فيروس كورونا، بنشرها صورا وفيديوهات جريئة لها على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت بولند قد أثارت جدلًا في وقت سابق، بكشفها حقيقة ارتدائها الحجاب وخلعه خلال الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن الإعلام، بأن هذا لم يحدث، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع "الشيلة" فقط، قائلة: "ارتديت الحجاب فقط في العمرة والحج، والرياض.. وأحيانًا كنت من وقت لآخر أرتدي الشيلة والعباءات، لكن ليس الحجاب".